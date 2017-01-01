США будут требовать экстрадиции 13 россиян

В Генпрокуратуре Соединенных Штатов намерены потребовать от Росийской Федерации выдачи лиц, которых в США подозревают во вмешательстве в выборы страны.

США намерены добиться экстрадиции россиян, которых обвинили в попытке повлиять на американские выборы. Об этом заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Выступление чиновника размещено на сайте Минюста США.

"Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу. Мы будем придерживаться обычных процедур, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - подчеркнул Розенстайн.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

На прошлой неделе в США подтвердили вмешательство хакеров РФ в выборы. Отмечалось, что они пытались атаковать 21 штат. В итоге хакеры получили доступ к спискам избирателей в некоторых штатах.