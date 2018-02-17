Почему едут? Из-за бедности - мать убитого наемника из РФ

По данным AP, только из одного села в России в Сирию уехали воевать семь человек. Несколько погибли от авиаудара американцев.

Мать погибшего от авиудара США российского наемника дала интервью. Женщину зовут Фаина Гаврилова, она потеряла 37-летнего Руслана. О гибели сообщил коллега сына по телефону 8 февраля, передает Associated Press.

37-летний Руслан был одним из семи жителей Кедрового (село в 1400 км от Москвы), подписавших контракты с частной военной компании Вагнер. То есть, семь из 2300 жителей села - наемники. И это только одно село в Российской Федерации.

“Его разорвало. Если бы он был жив, а он отважный парень, то попытался бы позвонить“, - говорит 67-летняя мать, живущая в скудно меблированной квартире.

Фаина рассказала, что пыталась отговорить сына от поездки в Сирию. До этого он занимался ремонтом квартир. Но мужчину завлекли высокой з/п. “Почему они туда поехали? Из-за бедности, зарабатывать деньги“, — сказала Гаврилова.

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Associated Press пишет, что погоня за нефтяными активами, по-видимому, была главной миссией российских контрактников в Сирии. AP еще в прошлом году получило копию контракта, заключенного российской компанией и сирийским правительством, согласно которому россияне получают 25 процентов доходов от нефтяных месторождений, которые они возьмут под свой контроль и охрану. Эти и занимаются вагнеровцы.

Редкое фото: погибший «вагнеровец» Олег Терещенко в Сирии на фоне грузовика «Урал-4320» в пустынном камуфляже. «Вагнеровцы», как правило, не публикуют фотографий с мест операций. pic.twitter.com/fr1cPh21iA — CIT (@CITeam_ru) 15 февраля 2018 г.

В отличие от многих других контрактников, имевших опыт боевых действий на Востоке Украины, сын Гавриловой даже не проходил срочную военную службу.

“Я думала, что они там будут выполнять какую-то специфическую работу, — говорит Гаврилова. — Они даже медкомиссию не проходили. Он позвонил мне из Краснодара и спросил: “Мама, какая у меня группа крови?“

Гаврилова и родственник другого бойца Вагнера заявили, что все контрактники из Кедрового перед отправкой в Сирию проходили подготовку в Краснодаре. Ранее СМИ сообщили, что они тренируются на военной базе Минобороны РФ.

На вопрос, знает ли она кого-нибудь еще в деревне, чьи родственники воевали в Сирии, Гаврилова указала на стоящий напротив двухэтажный дом. Там живет Евгений Бердышев. Он процитировал слова своего сводного брата Александра Потапова, который объяснил свою поездку в Сирию патриотическими настроениями.

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“Путин ведет правильную войну. Он борется с боевиками ИГИЛ, и я понимаю, что у него не было выбора“, — пересказал Бердышев слова брата.

Бердышев возмущен отказом российского правительства признавать существование наемников . “Они существуют. Если правительство отправляет войска, то оно должно отвечать за свои действия. Они отправили в Сирию в войска, потом их оттуда вывели. Но на самом деле там еще остались россияне, и это скрывается“, - сказал он.

О Гаврилове также вышел сюжет телеканала Настоящее время:

По данным этого телеканала, “кто-то“ завербовал в Сирию более десяти мужчин из поселка Кедровое Свердловской области, и Руслана в том числе, в октябре 2017 года.

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Гаврилов не сказал матери, что едет на войну. Уже потом он позвонил родным из Краснодара и сказал, что “едет в Сирию строить дома“.

Ранее журналисты пришли к выводу, что российское командование не могло не знать о подготовке такого масштабного удара, как и о действиях частной военной армии, а значит, вагнеровцев по какой-то причине “списали“.

