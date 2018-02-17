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Почему едут? Из-за бедности - мать убитого наемника из РФ

Комментариев: 10
По данным AP, только из одного села в России в Сирию уехали воевать семь человек. Несколько погибли от авиаудара американцев.
Гаврилова признает, что в Сирию едут за деньгами
Гаврилова признает, что в Сирию едут за деньгами
скриншот

Мать погибшего от авиудара США российского наемника дала интервью. Женщину зовут Фаина Гаврилова, она потеряла 37-летнего Руслана. О гибели сообщил коллега сына по телефону 8 февраля, передает Associated Press.

37-летний Руслан был одним из семи жителей Кедрового (село в 1400 км от Москвы), подписавших контракты с частной военной компании Вагнер. То есть, семь из 2300 жителей села - наемники. И это только одно село в Российской Федерации.

“Его разорвало. Если бы он был жив, а он отважный парень, то попытался бы позвонить“, - говорит 67-летняя мать, живущая в скудно меблированной квартире.

Фаина рассказала, что пыталась отговорить сына от поездки в Сирию. До этого он занимался ремонтом квартир. Но мужчину завлекли высокой з/п. “Почему они туда поехали? Из-за бедности, зарабатывать деньги“, — сказала Гаврилова.

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Associated Press пишет, что погоня за нефтяными активами, по-видимому, была главной миссией российских контрактников в Сирии. AP еще в прошлом году получило копию контракта, заключенного российской компанией и сирийским правительством, согласно которому россияне получают 25 процентов доходов от нефтяных месторождений, которые они возьмут под свой контроль и охрану. Эти и занимаются вагнеровцы.

В отличие от многих других контрактников, имевших опыт боевых действий на Востоке Украины, сын Гавриловой даже не проходил срочную военную службу.

“Я думала, что они там будут выполнять какую-то специфическую работу, — говорит Гаврилова. — Они даже медкомиссию не проходили. Он позвонил мне из Краснодара и спросил: “Мама, какая у меня группа крови?“

Гаврилова и родственник другого бойца Вагнера заявили, что все контрактники из Кедрового перед отправкой в Сирию проходили подготовку в Краснодаре. Ранее СМИ сообщили, что они тренируются на военной базе Минобороны РФ.

На вопрос, знает ли она кого-нибудь еще в деревне, чьи родственники воевали в Сирии, Гаврилова указала на стоящий напротив двухэтажный дом. Там живет Евгений Бердышев. Он процитировал слова своего сводного брата Александра Потапова, который объяснил свою поездку в Сирию патриотическими настроениями.

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Путин ведет правильную войну. Он борется с боевиками ИГИЛ, и я понимаю, что у него не было выбора“, — пересказал Бердышев слова брата.

Бердышев возмущен отказом российского правительства признавать существование наемников . “Они существуют. Если правительство отправляет войска, то оно должно отвечать за свои действия. Они отправили в Сирию в войска, потом их оттуда вывели. Но на самом деле там еще остались россияне, и это скрывается“, - сказал он.

О Гаврилове также вышел сюжет телеканала Настоящее время:

По данным этого телеканала, “кто-то“ завербовал в Сирию более десяти мужчин из поселка Кедровое Свердловской области, и Руслана в том числе, в октябре 2017 года.

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Гаврилов не сказал матери, что едет на войну. Уже потом он позвонил родным из Краснодара и сказал, что “едет в Сирию строить дома“.

Ранее журналисты пришли к выводу, что российское командование не могло не знать о подготовке такого масштабного удара, как и о действиях частной военной армии, а значит, вагнеровцев по какой-то причине “списали“.
 

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Теги: Сирия, наемники, Россия, российские военные
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Комментариев (10)
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merks    17.02.2018, 19:27
Оценка:  +2
merks
Капец конечно- рассеяне пишут типа украинцы от бедности едут в поляндию работать, а сами-то убивать в Сирию.За Донбасс скоко вони было- вы убийцы и т.д.А как россияне Чечню ровняли с землей, так это было норм.
НочьБобра    17.02.2018, 17:39
Оценка:  +3
НочьБобра
Почему на фото солдат рассейской армии одет в форму бойца ИГИЛ ?
Kenworth    17.02.2018, 16:58
Оценка:  +12
Kenworth
у руля Рашки стоит Быдло которое занимается Рекетом Мирового масштаба......
Владимир2911    17.02.2018, 17:36
Оценка:  +5
Владимир2911
И поэтому они его считают президентом №1 в Мире. Типа раз он такое творит - и ему за это ничего не делают, значит он реально самый крутой чувак в мире. Какой народ - такой и сцарь. И НЕ ВЕРТЕ никому из русских после ухода Путина, что они "не знали, неужели это всё он?" - ВСЁ ОНИ ЗНАЮТ и ОДОБРЯЮТ!
Москвошвея    17.02.2018, 16:58
Оценка:  +9
Москвошвея
На россии сёл нет.Деревни.
подолянин    17.02.2018, 17:37
Оценка:  +1
подолянин
А я то думал, от чего они такие тупые. Спасибо за разъяснение.
Игорь!    17.02.2018, 16:57
Оценка:  +15
Игорь!
Не понимаю, почему она не верит путину, что её сына там нет. Она наверное не смотрит телевизор, и не знает, что они не бедные а богатые.
Владимир2911    17.02.2018, 15:02
Оценка:  +22
Владимир2911
Украинцы из-за бедности едут в другие страны работать, строить - а эти из-за бедности едут убивать за деньги. Вот вам и вся разница на бытовом уровне в морали и в воспитании. "мышебратья"? Какие нафиг братья???
BOM-BOM    17.02.2018, 15:02
Оценка:  +20
BOM-BOM
Они ещё борются за звание дома высокой культуры быта...
serginio001    17.02.2018, 15:02
Оценка:  +21
serginio001
А сколько людей он сам убил или сделал инвалидами? У их родных......
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