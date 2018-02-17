В Польше разочарованы переговорами по "антибандеровскому" закону

Польская сторона разочарована тем, что не добилась от Киева разрешения на эксгумацию поляков, погибших на территории Украины в разные годы.

В Варшаве заявили, что разочарованы результатами переговоров вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по историческим вопросам. Об этом в субботу, 17 февраля сообщает РИА Новости.

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В частности, поляки не довольны тем, что не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы.

“Канцелярия президента выражает глубокое разочарование результатами встречи между вице-премьерами Украины и Польши“, - говорится в заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.

“Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает значительный регресс доверия и не реализует данный президентами двух стран мандат на переговоры, что значительно ухудшает взаимоотношения“, - говорится в заявлении.

Напомним, украинско-польская встреча на уровне вице-премьер-министров состоялась в пятницу, 16 февраля в Варшаве. В ходе встречи Розенко заявил в Польше про угрозу “антибандеровского“ закона и поднял вопрос о правах украинцев. Второй раунд переговоров ожидается в Киеве.

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Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что считает, что Конституционный суд Польши может учесть опасения украинцев и внести изменения в закон об Институте национальной памяти.