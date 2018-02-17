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В Польше разочарованы переговорами по "антибандеровскому" закону

Комментариев: 6
Польская сторона разочарована тем, что не добилась от Киева разрешения на эксгумацию поляков, погибших на территории Украины в разные годы.
Украино-польские переговоры
Украино-польские переговоры
twitter.com/RozenkoPavlo

В Варшаве заявили, что разочарованы результатами переговоров вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Павла Розенко по историческим вопросам. Об этом в субботу, 17 февраля сообщает РИА Новости.

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В частности, поляки не довольны тем, что не решен вопрос об эксгумации тел поляков, погибших на территории Украины в разные годы.

“Канцелярия президента выражает глубокое разочарование результатами встречи между вице-премьерами Украины и Польши“, - говорится в заявлении шефа канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.

“Отсутствие решения украинской стороны в фундаментальном вопросе, которым является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает значительный регресс доверия и не реализует данный президентами двух стран мандат на переговоры, что значительно ухудшает взаимоотношения“, - говорится в заявлении.

Напомним, украинско-польская встреча на уровне вице-премьер-министров состоялась в пятницу, 16 февраля в Варшаве. В ходе встречи Розенко заявил в Польше про угрозу “антибандеровского“ закона и поднял вопрос о правах украинцев. Второй раунд переговоров ожидается в Киеве.

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Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что считает, что Конституционный суд Польши может учесть опасения украинцев и внести изменения в закон об Институте национальной памяти.

 

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Теги: Польша, Бандера, эксгумация, Розенко, Павел Розенко
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Комментариев (6)
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Коцман_Бобза    17.02.2018, 19:15
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Можно подумать, если их эксгумировать, они расскажут кто их убил.
realМовчанюк    17.02.2018, 17:27
Оценка:  +1
realМовчанюк
почему Польша не желает эксгумации атлантов со дна океана?!
мольфар    17.02.2018, 16:58
Оценка:  +1
мольфар
В Україні розчаровані, що в Польщі розчаровані.
Filini    17.02.2018, 16:57
Оценка:  +2
Filini
Очевидно что Украина должна разрешить эксгумацию польских захоронений, но как только будет полностью отменен позорный Бандеровский закон и польское МЗС официально извинится перед Украиной за его принятие.
LisyonoK    17.02.2018, 16:57
Оценка:  +2
LisyonoK
Согласен
Юрий    17.02.2018, 19:09
Оценка:  -4
Юрий
Заказывает музыку тот, кто платит. Пока что Польша платит украинским джамшутам, а не наоборот.
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