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США предлагают ввести пошлину в 53% на российскую сталь

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Поставки стали и алюминия из зарубежных стран "ставят под угрозу национальную безопасность" страны, считают в США.
Производство стали в России
Производство стали в России
 
Министерство торговли США предложило президенту Дональду Трампу протекционистские меры, в рамках которых необходимо ввести 53% пошлину на импорт стали из 12 стран, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
 
По мнению Минторговли США поставки стали и алюминия из зарубежных стран "ставят под угрозу национальную безопасность" страны.
 
Министерство подготовило несколько протекционистских мер для решения этой пробемы.
 
 
 
Согласно первой необходимо ввести 24% пошлину для всех стран-экспортёров.
 
Согласно второй - 53% для 12 стран: России, Бразилии, Вьетнама, Индии, Турции, Китая, Египта, Коста-Рики, Таиланда, Малайзии, ЮАР и Южной Кореи.
 
В отношении экспортеров алюминия Минторговли предложило три варианта протекционистских мер: введение 7,7% пошлины на весь экспорт алюминия из всех стран, 23,6% — на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама или введение квоты на импорт из всех стран, которая будет равна 86% их экспорта в США в 2017 году.
 
Предполагается, что Трамп ознакомится с отчетом Минторговли США и озвучит свое решение до 11 апреля по стали и до 19 апреля по алюминию.
 
Напомним, что средневзвешенные мировые цены на сталь в сентябре 2017 года находились на самом высоком уровне с сентября 2014 года.
 
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Теги: Россия-США, США, Пошлины, Трамп, сталь
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