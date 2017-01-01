США предлагают ввести пошлину в 53% на российскую сталь

Поставки стали и алюминия из зарубежных стран "ставят под угрозу национальную безопасность" страны, считают в США.

Министерство торговли США предложило президенту Дональду Трампу протекционистские меры, в рамках которых необходимо ввести 53% пошлину на импорт стали из 12 стран, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению Минторговли США поставки стали и алюминия из зарубежных стран "ставят под угрозу национальную безопасность" страны.

Министерство подготовило несколько протекционистских мер для решения этой пробемы.

Согласно первой необходимо ввести 24% пошлину для всех стран-экспортёров.

Согласно второй - 53% для 12 стран: России, Бразилии, Вьетнама, Индии, Турции, Китая, Египта, Коста-Рики, Таиланда, Малайзии, ЮАР и Южной Кореи.

В отношении экспортеров алюминия Минторговли предложило три варианта протекционистских мер: введение 7,7% пошлины на весь экспорт алюминия из всех стран, 23,6% — на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама или введение квоты на импорт из всех стран, которая будет равна 86% их экспорта в США в 2017 году.

Предполагается, что Трамп ознакомится с отчетом Минторговли США и озвучит свое решение до 11 апреля по стали и до 19 апреля по алюминию.

Напомним, что средневзвешенные мировые цены на сталь в сентябре 2017 года находились на самом высоком уровне с сентября 2014 года.