На Масленице россиянин сорвался и упал со столба

Мужчину решил, что сможет забраться на столб и сорвать приз. На обратном пути он сорвался.

В Кемеровской области РФ мужчина во время празднования Масленицы залез на столб, но когда слазил, сорвался вниз.

Все это сняли на видео, которое опубликовал Mash.

По данным VSE42.Ru, это произошло в Анжеро-Судженске. В парке в центре города устроили традиционные проводы Масленицы. По древней традиции поставил столб, на котором в старину цепляли что-то ценное - например, сапоги. Для пущей сложности столб обычно мазали чем-то жирным, а претенденты пытались забраться и забрать приз.

“От бога буквально скалолаз у нас“, - комментировала женщина.

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В этом году доброволец разделся до трусов и под улюлюканье толпы залез наверх, где был закреплен какой-то красный ящик с подарком. Однако сорвать куб мужчина не сумел и решил спуститься, но пройдя треть пути сорвался и упал.

На празднике дежурила скорая, поэтому пострадавшего довольно оперативно положили на носилки, отнесли в машину и увезли в больницу. Признаков жизни он не подавал, но по предварительным данным мужчина выжил и сейчас находится в реанимации. Однако пока неизвестно, какие он получил травмы.