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На Масленице россиянин сорвался и упал со столба

Комментариев: 6
Мужчину решил, что сможет забраться на столб и сорвать приз. На обратном пути он сорвался.
Житель Кемеровской области упал со столба
Житель Кемеровской области упал со столба
скриншот из видео

В Кемеровской области РФ мужчина во время празднования Масленицы залез на столб, но когда слазил, сорвался вниз.

Все это сняли на видео, которое опубликовал Mash.

По данным VSE42.Ru, это произошло в Анжеро-Судженске. В парке в центре города устроили традиционные проводы Масленицы. По древней традиции поставил столб, на котором в старину цепляли что-то ценное - например, сапоги. Для пущей сложности столб обычно мазали чем-то жирным, а претенденты пытались забраться и забрать приз.

“От бога буквально скалолаз у нас“, - комментировала женщина.

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В этом году доброволец разделся до трусов и под улюлюканье толпы залез наверх, где был закреплен какой-то красный ящик с подарком. Однако сорвать куб мужчина не сумел и решил спуститься, но пройдя треть пути сорвался и упал.

На празднике дежурила скорая, поэтому пострадавшего довольно оперативно положили на носилки, отнесли в машину и увезли в больницу. Признаков жизни он не подавал, но по предварительным данным мужчина выжил и сейчас находится в реанимации. Однако пока неизвестно, какие он получил травмы.

На Масленицу россиянин сорвался и упал с высокого столба
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Теги: Масленица, несчастный случай, Россия
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Комментариев (6)
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СекретныйУчоный    17.02.2018, 21:33
Оценка:  0
СекретныйУчоный
Когда помимо блинов на лопате захотелось ещё что-нибудь на шару...
Терен4М    17.02.2018, 20:01
Оценка:  -2
Терен4М
Да уж, белочка его подвела...
Древний_Язычник    17.02.2018, 19:28
Оценка:  0
Древний_Язычник
Теперь будут отпаивать стекломоем.. под игру на балалайке
Anvla    17.02.2018, 18:28
Оценка:  +5
Anvla
А ящик то пустой был, он от шока и упал наверно,
Бувший_східняк    17.02.2018, 18:00
Оценка:  +6
Бувший_східняк
А стенка на стенку будет?
НочьБобра    17.02.2018, 17:52
Оценка:  +13
НочьБобра
Теперь он в отпуск на Донбасс не поедет 100% .
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