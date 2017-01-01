Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Грузии налог для малого бизнеса снизят с 5% до 1%

Комментариев: 0
В Грузии инициируют налоговую реформу: в качестве мелких предпринимателей смогут зарегистрироваться лица, доходы от экономической деятельности которых не превышают 200 тысяч долларов в год.
Налоговые изменения в Грузии
Налоговые изменения в Грузии
 
Министерство финансов Грузии выступило с новой налоговой инициативой, которая предусматривает установление льгот для мелких предпринимателей, сообщает "Грузия Online".
 
Согласно инициативе налоговой реформы, в качестве мелких предпринимателей смогут зарегистрироваться лица, доходы от экономической деятельности которых не превышают 500 тысяч лари в год (более 200 тысяч долларов).
 
По действующим нормам, статус мелкого предпринимателя могут получать только те предприниматели, доходы которых составляют до 100 тысяч лари (более 40 тысяч долларов).
 
В то же время, для мелких предпринимателей налоговая ставка будет снижена в пять раз - с 5% до 1%. 
 
Как разъяснил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, в рамках инициативы, также упраздняется практика предварительной выплаты налогов и мелкие предприниматели будут платить 1% налога на оборот только в конце месяца.
 
В то же время, мелкие предприниматели будут освобождены от "производства всякой дополнительной бухгалтерии", и они будут обязаны использовать только контрольно-кассовый аппарат и товарные накладные. 
 
По словам министра, льготный налоговый режим затронет около 120 тысяч человек и будет задействован, предположительно, с 1 июля, после утверждения парламентом соответствующих законодательных условий. 
 
Напомним, что в Беларуси отменили налог на тунеядство, согласно которому все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: налоги, Грузия, налоговая реформа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь