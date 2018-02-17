На видео показаны последствия неявки на выборы: гомосексуалист вместо жены и повестка в армию в 52 года от военного-негра.

В соцсетях набирает популярность видео, призывающие идти на выборы президента России. О ролике рассказывает Медуза.

Главный герой сначала ругается с женой, которая хочет идти на выборы. Сам он не верит в то, что в выборах есть какой-то смысл из-за предсказуемости результатов, но потом меняет точку зрения, увидев во сне неприятные последствия неявки.

Россиян в предвыборном ролике пугают геями 0:00 / 03:11

В частности, мужчина обнаруживает у себя на кухне молодого гея, которого по новому закону оставили у него дома “на передержку“ после расставания с партнером. Сын в пионерском галстуке просит у главного героя несколько миллионов рублей на охрану школы. Кроме того, героя, которому 52 года, пытаются призвать в армию: повестку приносят несколько военных, в том числе темнокожий, что тоже олицетворяет плохое будущее.

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Главную роль в ролике сыграл актер Сергей Бурунов, известный, в частности, по передаче “Большая разница“, фильму “Последний богатырь“ и сериалу “Краткий курс счастливой жизни“. Большинству россиян видео нравится, но некоторые увидели в нем проявления гомофобии, расизма и сексизма.

Напомним, Нацразведка США не исключает, что недовольство населения коррупцией и темпом реформ может стать причиной досрочных выборов в Украине.

