В Лондоне подрались коты премьера и главы МИД

12-летний кот Ларри, принадлежащий премьер-министру Великобритании, лишился в драке клока шерсти и своего ошейника с британским флагом.

На Даунинг-стрит в Лондоне произошла ожесточенная драка между котами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона, сообщил в соцсети Twitter журналист Ник Диксон.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO — Nick Dixon (@NickDixonITV) 16 февраля 2018 г.

12-летний rjn Ларри, принадлежащий премьеру, лишился в драке клока шерсти и своего ошейника с британским флагом. Об ущербе, который понес Палмерстон – кот Джонсона – не сообщается.