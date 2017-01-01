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В Лондоне подрались коты премьера и главы МИД

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12-летний кот Ларри, принадлежащий премьер-министру Великобритании, лишился в драке клока шерсти и своего ошейника с британским флагом.
Коты перед схваткой
Коты перед схваткой
 
На Даунинг-стрит в Лондоне произошла ожесточенная драка между котами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона, сообщил в соцсети Twitter журналист Ник Диксон.
 
12-летний rjn Ларри, принадлежащий премьеру, лишился в драке клока шерсти и своего ошейника с британским флагом. Об ущербе, который понес Палмерстон – кот Джонсона – не сообщается.
 
Напомним, что в России мировой суд Ленинского района города Владимира приговорил местного жителя к 290 часам обязательных работ за избиение кошки.
 
 
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Теги: Лондон, кошки, кот, коты, кошка, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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