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Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс

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Власти Швеции готовы отправить свои войска на восток Украины, если увидят соответствующие условия, и если Запад и Россия согласятся.
Миротворцы ООН
Миротворцы ООН
wikimedia.org

Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе, если Запад и Россия согласятся. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

"Если мы увидим надлежащие условия, и, если мы признаем, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого", – сказал он.

В докладе, подготовленном бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе.

В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тысяч солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.

Президент Украины и генсек ООН обсудили введение миротворцев на Донбасс

Напомним, ранее о готовности отправить миротворцев на Донбасс заявили Беларусь, Австрия и Германия.

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Теги: Миротворцы, Швеция, миротворцы ООН, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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