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Германия: Кибератаки – главная угроза для всего мира

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Министр обороны Германии считает, что государства должны быть больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен

Кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности. Об этом в интервью CNBC заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что киберугроза (является самой опасной – ред.), потому что, о каких бы противниках мы не подумали – и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала глава Минобороны Германии, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

В ООН хотят установить "рамки кибератак"

Напомним, ранее США, Великобритания, Австралия и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.

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Теги: Минобороны, Германия, угроза, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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