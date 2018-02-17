Германия: Кибератаки – главная угроза для всего мира

Министр обороны Германии считает, что государства должны быть больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности. Об этом в интервью CNBC заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что киберугроза (является самой опасной – ред.), потому что, о каких бы противниках мы не подумали – и даже если говорить об ИГ ("Исламское государство"), – то они используют кибер-пространство против нас", – сказала глава Минобороны Германии, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.



В ООН хотят установить "рамки кибератак"

Напомним, ранее США, Великобритания, Австралия и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet