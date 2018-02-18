РФ направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве
Россия призвала власти Украины дать правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности.
"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", – говорится в сообщении.
Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ
Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ
Напомним, в субботу, 17 февраля, около 30 радикалов ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, нападавшие причинили зданию значительный материальный ущерб.
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