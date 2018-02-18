РФ направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве

Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", – говорится в сообщении.