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РФ направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве

Комментариев: 5
Россия призвала власти Украины дать правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности.
Члены С14 в здании Россотрудничества в Киеве
Члены С14 в здании Россотрудничества в Киеве
facebook.com/c14news

Посольство России направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
 
"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", – говорится в сообщении.

Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ
 
Напомним, в субботу, 17 февраля, около 30 радикалов ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, нападавшие причинили зданию значительный материальный ущерб.

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Теги: Россия, Украина-Россия, погром, нота протеста, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ldferwws    18.02.2018, 02:05
Оценка:  0
ldferwws
Интересно что наш МИД на это ответит...
НочьБобра    18.02.2018, 02:23
Оценка:  0
НочьБобра
МИД Украины скорее всего пришлет фотку с погромом нашего культурного центра на москве.
ldferwws    18.02.2018, 04:19
Оценка:  0
ldferwws
Откуда вам на канаде известно что будет делать наш МИД?
НочьБобра    18.02.2018, 01:16
Оценка:  0
НочьБобра
Когда на россии громили наш культурный центр мид россии молчаливо одобрил данное мероприятие. А сейчас что не так ?
ldferwws    18.02.2018, 04:20
Оценка:  0
ldferwws
Когда это россияне громили ваш канадский центр?
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