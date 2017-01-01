Чехия выступает за сохранение санкций против РФ

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заверил украинского коллегу Павла Климкина в неизменности позиции страны по Украине.

Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении России. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции.

"Отметив активный политический диалог между странами, стороны обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества", – говорится в сообщении МИД Украины.





На стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии – СБУ Отмечается, что дипломат заверил в неизменности курса правительства Чехии по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

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