Чехия выступает за сохранение санкций против РФ
Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заверил украинского коллегу Павла Климкина в неизменности позиции страны по Украине.
"Отметив активный политический диалог между странами, стороны обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества", – говорится в сообщении МИД Украины.
Отмечается, что дипломат заверил в неизменности курса правительства Чехии по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
На стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии – СБУ
На стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии – СБУ
Ранее сообщалось, что Чехия считает оккупацию Крыма нарушением международного права.
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