Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море
Вслед за эсминцем Ross, нанесшим удар по территории Сирии в 2017 году, в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Carney.
Накануне стало известно, что эсминец США, атаковавший аэродром в Сирии в апреле 2017 года, также вошел в Черное море.
"Наше решение задействовать сразу два корабля в Черном море одновременно является упреждающей мерой, а не ответной реакцией", – заявил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди.
Корабли НАТО проводят маневры в Черном море – СМИ
Корабли НАТО проводят маневры в Черном море – СМИ
По его словам, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.
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