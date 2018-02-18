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Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море

Комментариев: 2
Вслед за эсминцем Ross, нанесшим удар по территории Сирии в 2017 году, в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Carney.
Американский эсминец USS Carney (DDG-64)
Американский эсминец USS Carney (DDG-64)
Wikimedia
 
Американский ракетный эсминец Carney вошел в Черное море вслед за эсминцем Ross. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.
 
Накануне стало известно, что эсминец США, атаковавший аэродром в Сирии в апреле 2017 года, также вошел в Черное море.
 
"Наше решение задействовать сразу два корабля в Черном море одновременно является упреждающей мерой, а не ответной реакцией", – заявил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди.

Корабли НАТО проводят маневры в Черном море – СМИ
 
По его словам, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.

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Теги: США, Черное море, корабль, ВМС, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BOM-BOM    18.02.2018, 09:03
Оценка:  0
BOM-BOM
Щас над ентими эсминцами пралетить грознейший и ужаснейший СУ-24 - и усе омириканцы испужаются и спишутся на беряг.
Мухоморище    18.02.2018, 07:26
Оценка:  0
Мухоморище
Подгадали супостаты американские.Знают,что "Кузя" на ремонте после дальнего и устрашающего похода,вот и перестали бояться мощи скрепной.
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