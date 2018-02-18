Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море

Вслед за эсминцем Ross, нанесшим удар по территории Сирии в 2017 году, в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Carney.

Американский ракетный эсминец Carney вошел в Черное море вслед за эсминцем Ross. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.





Корабли НАТО проводят маневры в Черном море – СМИ "Наше решение задействовать сразу два корабля в Черном море одновременно является упреждающей мерой, а не ответной реакцией", – заявил командующий Шестым флотом ВМС США Кристофер Грейди.

По его словам, присутствие двух кораблей демонстрирует приверженность США к обеспечению стабильности в регионе.

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