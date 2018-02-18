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Мадуро объявил масштабные военные учения в Венесуэле

Комментариев: 4
Президент Венесуэлы объявил о крупных военных учениях, которые будут проводиться на всей территории страны в воздухе, море и на земле.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о военных учениях Независимость-2018, которые начнутся на всей территории страны 24 февраля, сообщает РИА Новости.
 
"Я отдал приказ национальным боливарианским вооруженным силам вместе с народом в гражданско-военном союзе провести действия по многосторонней всеобъемлющей защите национальной территории нашей родины, военные учения Независимость-2018 пройдут в следующую субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля", – заявил лидер Венесуэлы.
 
Мадуро также призвал все вооруженные силы присоединиться к учениям, которые будут проводиться на всей территории страны в воздухе, море и на земле.
 
"Мы доведем до совершенства движение всех танков, всех ракет, всех самолетов и вертолетов", – подчеркнул президент Венесуэлы.

В Венесуэле обстреляли участников карнавала
 
Ранее власти Венесуэлы обвинили соседнюю Колумбию в наборе солдат для своей армии на венесуэльской территории.

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Теги: Венесуэла, Мадуро, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мухоморище    18.02.2018, 07:32
Оценка:  0
Мухоморище
Довели некогда богатую страну до ручки шизофреники-друзья московии.Я заметил,что все страны,которые начинают дружить со скрепами,сразу беднеют.Это просто напасть какая-то))
realkarta    18.02.2018, 09:26
Оценка:  0
realkarta
А ты также не заметил,что вся эта нищета создается исскуственно благодаря твоим "друзьям" из сша???
realkarta    18.02.2018, 09:27
Оценка:  0
realkarta
И да..Украина разорвала с Россией и дружит с сша..сильно разбогатела???
Asmo    18.02.2018, 07:09
Оценка:  +1
Asmo
В стране ужасный кризис, люди голодают, протестуют, массово бегут из страны, что нужно делать? правильно, объявить военные учения..
сергей11    18.02.2018, 09:14
Оценка:  0
сергей11
Агония режима.
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