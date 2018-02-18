Мадуро объявил масштабные военные учения в Венесуэле

Президент Венесуэлы объявил о крупных военных учениях, которые будут проводиться на всей территории страны в воздухе, море и на земле.

Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о военных учениях Независимость-2018, которые начнутся на всей территории страны 24 февраля, сообщает РИА Новости

"Я отдал приказ национальным боливарианским вооруженным силам вместе с народом в гражданско-военном союзе провести действия по многосторонней всеобъемлющей защите национальной территории нашей родины, военные учения Независимость-2018 пройдут в следующую субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля", – заявил лидер Венесуэлы.

Мадуро также призвал все вооруженные силы присоединиться к учениям, которые будут проводиться на всей территории страны в воздухе, море и на земле.





В Венесуэле обстреляли участников карнавала "Мы доведем до совершенства движение всех танков, всех ракет, всех самолетов и вертолетов", – подчеркнул президент Венесуэлы.

Ранее власти Венесуэлы обвинили соседнюю Колумбию в наборе солдат для своей армии на венесуэльской территории.

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