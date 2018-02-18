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Норовирус на Олимпиаде-2018: заболевших уже 275

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На продолжающихся в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх фиксируют новые случае заражения так называемой инфекцией норовирус.
На Олимпиаде 2018 свирепствует норовирус
На Олимпиаде 2018 свирепствует норовирус


Число людей, заразившихся норовирусной инфекцией в Пхенчхане во время Олимпийских игр- 2018, возросло, сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, количество пострадавших достигло 275 человек.

Ранее сообщалось, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.

Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

Напомним, о вспышке вируса в Пхенчхане стало известно 8 февраля. Сообщалось, что заболевшие жили не в Олимпийской деревне, а молодежном центре в Пхенчхане.

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Теги: вирусы, Южная Корея, инфекция, Пхеньян, Олимпийские игры в Пхенчхане
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    18.02.2018, 09:51
Оценка:  0
Хюндай
Отличная награда за участие в олимпиаде.
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