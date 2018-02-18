Норовирус на Олимпиаде-2018: заболевших уже 275

На продолжающихся в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх фиксируют новые случае заражения так называемой инфекцией норовирус.



Число людей, заразившихся норовирусной инфекцией в Пхенчхане во время Олимпийских игр- 2018, возросло, сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, количество пострадавших достигло 275 человек.

Ранее сообщалось, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.



Норовирус вызывает острую желудочно-кишечную инфекцию. Он заразен и передается в том числе через еду или воду.

Напомним, о вспышке вируса в Пхенчхане стало известно 8 февраля. Сообщалось, что заболевшие жили не в Олимпийской деревне, а молодежном центре в Пхенчхане.

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