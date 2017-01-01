Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Авиация Израиля разбомбила нелегальный тоннель на израильскую территорию и объекты движения ХАМАС по производству и хранению оружия.



Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС. Это было сделано в ответ на ранение четырех израильских солдат при взрыве самодельной бомбы, сообщается пресс-служба Минобороны страны.

Пилоты атаковали шесть целей: нелегальный туннель, ведущий на территорию Израиля, военные комплексы и объекты по производству оружия, принадлежащие ХАМАСу.

"ХАМАС несет ответственность за событие и его последствия, а также за все происходящее в секторе Газа и за его пределами над и под землей", – говорится в сообщении оборонного ведомства Израиля.



По Израилю запустили ракету из сектора Газа

Ранее израильская армия сообщила, что в 2017 году по территории страны были выпущены 43 ракеты со стороны сектора Газа и Синайского полуострова.

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