Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Комментариев: 0
Авиация Израиля разбомбила нелегальный тоннель на израильскую территорию и объекты движения ХАМАС по производству и хранению оружия.
Истребители F-15 ВВС Израиля
Истребители F-15 ВВС Израиля


Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС. Это было сделано в ответ на ранение четырех израильских солдат при взрыве самодельной бомбы, сообщается пресс-служба Минобороны страны.

Пилоты атаковали шесть целей: нелегальный туннель, ведущий на территорию Израиля, военные комплексы и объекты по производству оружия, принадлежащие ХАМАСу.

"ХАМАС несет ответственность за событие и его последствия, а также за все происходящее в секторе Газа и за его пределами над и под землей", – говорится в сообщении оборонного ведомства Израиля.

По Израилю запустили ракету из сектора Газа

Ранее израильская армия сообщила, что в 2017 году по территории страны были выпущены 43 ракеты со стороны сектора Газа и Синайского полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь