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В Израиле спасли 50 туристов из Украины

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Автобус с гражданами Украины увяз в земле из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря. Туристы направлялись в Иерусалим.

В районе Мертвого моря в Израиле спасатели и патрульные полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов, которые находились в автобусе, увязшем вземле из-за наводнения.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.

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"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов – граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжить движение. Вода продолжала подниматься", – говорится в сообщении.

По его словам, пострадавших нет. Всех украинцев перевезли в ближайший торговый центр.

Напомним, в прошлом году на Шри-Ланке во время наводнения погиб гражданин Украины. Всего в результате наводнений и оползней на острове тогда погибли не менее 26 человек.

 

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Теги: Украина, Израиль, видео, туристы, наводнение, полиция, Иерусалим, Мертвое море, украинские туристы
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Источник: korrespondent.net

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