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Из России не смогли выехать 4,5 млн человек, имеющих долги

Комментариев: 2
В прошлом году в РФ было вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд. Россияне погасили задолженность на сумму более 67 млрд рублей.
Россиян массово не выпускают за пределы страны
Россиян массово не выпускают за пределы страны
ФССП

Более 4,5 млн граждан России не смогли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 18 февраля, соссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"В течение 2017 года территориальными органами ФССП вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (за 2016 год – 2,3 млн постановлений)", – говорится в сообщении.

Всего, с учетом постановлений, действовавших на начало года, в прошедшем году на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось 4,5 млн постановлений, что более чем на 48% больше, чем в 2016 году (3 млн постановлений).

"В результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за прошедший год должниками были полностью или частично исполнены обязательства в рамках 1,4 млн исполнительных производств, погашена (в том числе частично) задолженность на сумму 67,1 млрд рублей", – отметили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиянам могут запретить выезд за границу в досудебном порядке. Новые законопроект предполагает введение дополнительных ограничений на выезд.

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Теги: Россия, граница, долги, россияне, долг, должники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Deeffuzon    18.02.2018, 09:44
Оценка:  0
Deeffuzon
"Современная россия" ведет ту же самоизоляционную политку, что и при коммунистическом режиме. Путинский режим, в следствии очевидного провала своего политического курса, ищет любые способы ограничить отток граждан из страны.
Deeffuzon    18.02.2018, 09:50
Оценка:  0
Deeffuzon
Кстати, 4.5 миллиона потенциальных беженцев, это половина такой страны как Беларусь. И это только по этим предлогам, в действительности, и это практически не вызывает сомнения, путин хочет тотального железного занавеса, вот чего он добивается. Но это все кончится трагично в любом случае.
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