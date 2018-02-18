Из России не смогли выехать 4,5 млн человек, имеющих долги

В прошлом году в РФ было вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд. Россияне погасили задолженность на сумму более 67 млрд рублей.

Более 4,5 млн граждан России не смогли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания. Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 18 февраля, соссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"В течение 2017 года территориальными органами ФССП вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (за 2016 год – 2,3 млн постановлений)", – говорится в сообщении.

Всего, с учетом постановлений, действовавших на начало года, в прошедшем году на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось 4,5 млн постановлений, что более чем на 48% больше, чем в 2016 году (3 млн постановлений).

"В результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за прошедший год должниками были полностью или частично исполнены обязательства в рамках 1,4 млн исполнительных производств, погашена (в том числе частично) задолженность на сумму 67,1 млрд рублей", – отметили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиянам могут запретить выезд за границу в досудебном порядке. Новые законопроект предполагает введение дополнительных ограничений на выезд.

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