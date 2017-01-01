Берлин: Нормандские переговоры надо продолжать

Главной проблемой является несоблюдение Россией договоренностей, в частности относительно режима прекращения огня, введенного через 72 часа после подписания минских соглашений.

Переговоры в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) надо продолжать, "во всяком случае, до тех пор, пока у нас не появится более эффективный план". Об этом заявил постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Гойсген на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает DW.

По его словам, главной проблемой является несоблюдение Россией договоренностей, в частности относительно режима прекращения огня, введенного через 72 часа после подписания минских соглашений.

"В то время Россия пыталась взять под контроль город Дебальцево и его окрестности... Россияне и их союзники-боевики продолжили воевать, пока город не перешел под их контроль", - отметил Гойсген. Дипломат добавил, что это повлекло недоверие Киева к Минским договоренностям.

Напомним,16 февраля в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Глава МИД Украины заявил, что стороны ни о чем не договорились.

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