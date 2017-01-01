В Латвии задержали главу Центробанка

Сотрудники латвийского Бюро по борьбе и предотвращению коррупции провели обыски в кабинете Римшевича и в его доме. Сам Римшевич в тот момент не находился в Латвии и вернулся в страну 17 февраля.

Латвийское бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента центрального банка Латвии Илмара Римшевича в рамках уголовного дела. Об этом заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, сообщает Delfi.

"Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК (антикоррупционного бюро). Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это немедленно будет сделано", - сказал Кучинскис.

Также премьер добавил, что в понедельник, 19 февраля 2018 года, кабинет министров проведет чрезвычайное заседание по этому поводу.

Отметим, 16 февраля в доме и рабочем кабинете Римшевича антикоррупционное бюро провело обыски. Сам Римшевич в данный момент не находился в Латвии. Он вернулся в страну 17 февраля, вечером он прибыл на личной машине в здание Бюро и покинул его в ночь на воскресенье на служебном автомобиле ведомства.

Отметим, депутата из Социал-демократической трудовой фракции литовского Сейма Артураса Скарджюса подозревают в том, что он нарушил присягу, принимая решения благоприятные для своей семьи и определенных компаний.

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