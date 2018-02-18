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Кровавая Масленица: в Дагестане мужчина расстрелял толпу

Комментариев: 3
Сотрудники силовых структур ликвидировали неизвестного преступника, который открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в дагестанском городе Кизляр.
Скорая помощь в Дегестане
Скорая помощь в Дегестане
ТВ Центр

Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы в Дагестане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", - говорится в сообщении.

Также в результате стрельбы были ранены трое сотрудников Росгвардии.

По данным собеседника агентства, все погибшие - женщины. Преступников было двое - муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

 

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Теги: стрельба, жертвы, толпа, Дагестан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    18.02.2018, 20:34
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
В арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области сожгли "готический собор" из веток и веников, передает канал "Россия 24". Так решили проводить Масленицу.
ugo-vostok61    18.02.2018, 20:25
Оценка:  -2
ugo-vostok61
Ну, тут скорее всё было на религиозной почве.
Коцман_Бобза    18.02.2018, 20:34
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Это обыкновенный фашизм.
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