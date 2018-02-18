Кровавая Масленица: в Дагестане мужчина расстрелял толпу

Сотрудники силовых структур ликвидировали неизвестного преступника, который открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в дагестанском городе Кизляр.

Неизвестный расстрелял толпу людей во время празднования Масленицы в Дагестане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Трагедия произошла в воскресенье во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", - говорится в сообщении.

Также в результате стрельбы были ранены трое сотрудников Росгвардии.

По данным собеседника агентства, все погибшие - женщины. Преступников было двое - муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.