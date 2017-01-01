Мэй пообещала тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности после Brexit

Мэй пообещала, что Лондон будет продолжать вести военные миссии и обмениваться информацией, если договорится с Брюсселем об "эффективном пакте с 2019 года", то есть в год, когда Британия покинет блок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что ее страна настроена сохранить усиленное сотрудничество в сфере безопасности после выхода из Евросоюза. Об этом она сказала в своем выступлении перед западными лидерами и чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

Мэй пообещала, что Лондон будет продолжать вести военные миссии и обмениваться информацией, если договорится с Брюсселем об "эффективном пакте с 2019 года", то есть в год, когда Британия покинет блок.

"Мы покидаем ЕС, и нет вопроса о втором референдуме или возвращении назад, и я считаю это важным. Нам нужно создать партнерство, которое позволит Британии и ЕС совместить наши усилия для наибольшего эффекта, если это отвечает нашим общим интересам", - сказала она.

Мэй также получила поддержку со стороны должностных лиц ЕС и США, которые согласились, что эта проблема слишком важна для того, чтобы вносить ее в более широкие переговоры о Brexit.

Ранее Мэй выступила за углубление сотрудничества с Китаем. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином она пообещала "золотой век" в отношениях обеих стран и выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут и дальше развивать стратегическое партнерство.

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