Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп изменял жене с моделью Playboy - СМИ

Комментариев: 3
Карен Макдугал познакомилась с Дональдом Трампом в июне 2006 года. По словам Макдугал, их первое свидание прошло в бунгало отеля The Beverly Hills.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в 2006-2007 изменял жене Меланье с моделью Playboy Карен Макдугал. Об этом сообщил журнал New Yorker, в распоряжении которого оказался ее восьмистраничный рассказ.

Документ изданию передал друг модели, сама она подтвердила его подлинность. По словам Макдугал, с Трампом она познакомилась в июне 2006 года. Один эпизод телешоу Кандидат снимали в особняке Playboy в Лос-Анджелесе. Издатель журнала устроил для участников вечеринку с участием моделей Playboy.

В то время самому младшему сыну Трампа Баррону было несколько месяцев. Макдугал написала, что сразу понравилась бизнесмену, он постоянно разговаривал с ней и делал комплименты. В конце вечеринки Трамп попросил у модели номер телефона. После этого они начали регулярно созваниваться.

По словам Макдугал, их первое свидание прошло в бунгало отеля The Beverly Hills. Модель написала, что Трамп впечатлил ее своим интеллектом и обаянием. Она утверждает, что в тот вечер у них был секс. Макдугал рассказала, что Трамп хотел заплатить ей, но она отказалась.

Модель написала, что они встречались каждый раз, когда бизнесмен бывал в Лос-Анджелесе. Свидания всегда проходили в бунгало отеля The Beverly Hills. Трамп приглашал Макдугал на публичные мероприятия и каждый раз возвращал ей деньги за авиабилеты. По словам модели, бизнесмен познакомил ее со своим старшим сыном Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой.

Издание пишет, что отношения Макдугал и Трампа закончились в апреле 2007 года, они длились примерно девять месяцев. В Белом доме связь Трампа с моделью опровергают.

Ранее адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Трампом.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Playboy, модель, измена, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
realМовчанюк    18.02.2018, 21:29
Оценка:  0
realМовчанюк
А ха ха ха, "изменял!", ха ха ха - он что не мужчина? урод какой-то или импотент? Что за чушь? Зачем тогда миллиардеру деньги, роскошь - положит это всё с собой в гроб, но как известно, у гроба кармана нет и сколько той жизни?
ШКИПЕР*    18.02.2018, 20:25
Оценка:  0
ШКИПЕР*
то с моделью playboy ....то с порнобабой....)
у старика таки яйца на подбородке))
realМовчанюк    18.02.2018, 21:31
Оценка:  0
realМовчанюк
60 лет - это что, старик? чушь блатная, опытный мужик и любая баба твоя, если есть бабло!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь