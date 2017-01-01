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Авиакатастрофа в Иране: украинцы не пострадали

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Крушение лайнера произошло возле города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому.
Самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines
Самолет ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines
ИРНА

Граждан Украины не было на борту самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Тwitter в воскресенье, 18 февраля.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним, авиакатастрофа произошла вблизи города Семиром в провинции Исфахан. В районе падения самолета в горной местности Падена сильный туман.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, украинцы, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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