Авиакатастрофа в Иране: украинцы не пострадали

Крушение лайнера произошло возле города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому.

Граждан Украины не было на борту самолета, который разбился в Иране. Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины в Тwitter в воскресенье, 18 февраля.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего крушение в Иране", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакатастрофа произошла вблизи города Семиром в провинции Исфахан. В районе падения самолета в горной местности Падена сильный туман.

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