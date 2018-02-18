Во время взрыва на свадьбе в Индии погибли 18 человек

Взрыв сравнял с землей трехэтажный отель. Предварительно, взрыв произошел после того, как повар хотел наполнить баллон с газом. Пять человек с тяжелыми ранениями и ожогами находятся в больнице.

В Индии в результате взрыва газового баллона во время свадебных празднований в отеле погибли, по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает The Star со ссылкой на высокопоставленного чиновника в городе Ахмер Гаурав Гойол.

Кроме того пять человек с тяжелыми ранениями и ожогами находятся в больнице.

Трагедия произошла в пятницу, 16 февраля, однако два дня шли поиски погибших и пострадавших.

Как отмечает издание, взрыв сравнял с землей 3-этажный отель. Предварительно, взрыв произошел после того, как повар хотел наполнить баллон с газом.

Издание подчеркивает, что взрывы газовых баллонов является частым явлением в Индии из-за низких стандартов безопасности.

Ранее на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар - погибли 17 человек, среди них 10 женщин.

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