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Анкара отрицает использования химоружия в Сирии

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Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием.
Анкара отрицает использования химоружия в Сирии
Anadolu

Турция отрицает заявления мониторинговых групп и сирийских государственных СМИ о том, что турецкие военнослужащие использовали химическое оружие против гражданских лиц во время операции в северо-западной Сирии. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 18 февраля.

"Турция не использует международно запрещены военные инструменты в Африне", - сказал главный советник президента Турции Ясин Актай.

Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием, что может быть признаком использования химического оружия.

"Медицинские источники подтвердили использование газа во время обстрела, но группа пока не смогла установить тип используемых газов", - говорится в заявлении группы.

Государственное сирийское информационное агентство SANA, цитируя местных врачей, сообщило, что шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья после удара турецких снарядов, содержащих ядовитый газ.

Ранее курды обвинили Турцию в применении напалма.

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Теги: Турция, Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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