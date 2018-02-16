Король Испании впервые посетит Каталонию после референдума
Король Испании Фелипе VI намерен посетить Каталонию 25 февраля. Как сообщило издание El Espanol, монарх примет участие в ужине Mobile World Congress в Барселоне.
Отмечается, что монарх последний раз был в Каталонии в августе 2017 года и не посещал регион во время и после референдума о независимости.
Ранее министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса, который возник вследствие желания Каталонии получить независимость от Испании, в примерно один миллиард евро.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18%. Правительство Испании не признало объявление Каталонией независимости.
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