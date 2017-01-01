Генеральный секретарь ХДС уходит в отставку

Ожидается, что официально политик объявит об этом 19 февраля, чтобы партийный съезд, который пройдет в Берлине через неделю, мог избрать его преемника.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Петер Таубер (Peter Tauber) уходит в отставку. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщают немецкие информагентства со ссылкой на информацию из партийных кругов.

Ожидается, что официально политик объявит об этом в понедельник, 19 февраля, на встрече руководства партии, чтобы партийный съезд, который пройдет в Берлине через неделю, мог избрать его преемника. Таубер был избран генеральным секретарем ХДС в 2013 году и срок его полномочий истекал в декабре текущего года.

Возможно также в понедельник лидер партии, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назовет имя нового кандидата на пост генерального секретаря ХДС. Кто это будет, пока неизвестно. Также неизвестно, когда новый партийный менеджер преступит к работе: основной задачей партийного съезда должно стать голосование по поводу соглашения о формировании "большой коалиции".

Таубер давно подвергался критике внутри партии, напоминает dpa. В частности его обвиняли в многочисленных ошибках при проведении выборной кампании в бундестаг, где ХДС хоть и одержала победу, но потеряла 8,5 процентных пункта по сравнению с 2013 годом.

Ранее лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объявил об отставке.

Источник: Русская служба DW

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