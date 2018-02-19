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Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

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Это второй обстрел с территории анклава за последние 24 часа. Накануне палестинская ракета попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.
Граница Израиля и сектора Газа
Граница Израиля и сектора Газа

В пресс-службе израильской армии сообщили, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили вторую за сутки ракету по югу Израиля.

Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

"Ракета была выпущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте", - говорится в сообщении военных.

 
Ранее израильские военные нанесли авиаудары по шести целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля, в результате чего были ранены четверо израильских военнослужащих.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    19.02.2018, 08:08
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Значит пусть ждут ответку,а она не заржавеет, Израиль такое не прощает!!!
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