Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

Это второй обстрел с территории анклава за последние 24 часа. Накануне палестинская ракета попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили вторую за сутки ракету по югу Израиля.

Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

"Ракета была выпущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте", - говорится в сообщении военных.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot — IDF (@IDFSpokesperson) 18 февраля 2018 г.

Ранее израильские военные нанесли авиаудары по шести целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля, в результате чего были ранены четверо израильских военнослужащих.

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