Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

В пресс-службе израильской армии сообщили, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили вторую за сутки ракету по югу Израиля.

Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

"Ракета была выпущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте", - говорится в сообщении военных.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot