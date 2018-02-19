Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Это второй обстрел с территории анклава за последние 24 часа. Накануне палестинская ракета попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.
В пресс-службе израильской армии сообщили, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили вторую за сутки ракету по югу Израиля.
Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.
"Ракета была выпущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте", - говорится в сообщении военных.
A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot— IDF (@IDFSpokesperson) 18 февраля 2018 г.
Ранее израильские военные нанесли авиаудары по шести целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля, в результате чего были ранены четверо израильских военнослужащих.
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