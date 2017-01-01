Неизвестные нанесли свастику на ворота польского дипломатического учреждения в Тель-Авиве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Свастика на воротах посольства Польши в Тель-Авиве Israel Police

У входа в посольство Польши в Тель-Авиве неизвестные нарисовали свастики и написали оскорбления, пишет Haaretz

Израильские правоохранители начали расследование инцидента, который, как отмечает издание, произошел на волне всеобщего возмущения субботним выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.

Варшава обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения, сообщили в МИД Польши.

Cмотрите фотогалерею: В Израиле разрисовали вход в посольство Польши

Ранее Израиль подверг критике польский законопроект, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти".

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

Корреспондент.net разбирался, за что в мире критикуют польский "закон о Холокосте", который в Украине называют антибандеровским.

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