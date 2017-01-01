В Ираке за членство в ИГ осудили 17-летнюю немку
Суд в Багдаде приговорил 17-летнюю немку Линду В. к шести годам лишения свободы. Из них пять лет тюрьмы присуждены за членство в террористической организации Исламское государство (ИГ) и еще один год - за нелегальный въезд в Ирак, сообщили в воскресенье, 18 февраля, немецкие СМИ.
Одна из немок родом из Мангейма в январе текущего года была проговорена иракским судом к смертной казни.
В настоящее время федеральная прокуратура ФРГ ведет расследование в отношении Линды В. и других женщин из Германии по подозрению в участии в террористической организации.
Однако, в Германии им, скорее всего, не грозит судебный процесс. Немецкая юстиция придерживается мнения, что женщины в отличие от мужчин, которые давали клятву на верность ИГ и участвовали в боевых действиях, не могут быть осуждены за участие в террористической организации лишь потому, что присутствовали в регионах, находящихся под контролем ИГ.
По данным иракских правоохранительных органов, в стране арестованы 509 женщин иностранного происхождения с 813 детьми, из них около 300 родом из Турции.
18 февраля в Багдаде за членство в ИГ были осуждены еще 12 женщин, из них одна приговорена к смертной казни и 11 - к пожизненному заключению. На суде большинство из них утверждали, что были принуждены мужьями приехать в Ирак и присоединиться к ИГ.
Ранее сообщалось, что в Германию из регионов боевых действий в Ираке и Сирии вернулись около 50 исламисток.
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Источник: Русская служба DW
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