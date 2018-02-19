РФ развязывает новую ядерную гонку - генсек НАТО

Партнёры по НАТО встревожены информацией о планах России разработать и испытать новую ракету средней дальности, которые нарушают международные договоренности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bild, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и это может привести к новой ядерной гонке в Европе.

"Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнёры по НАТО встревожены. Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и обеспечить прозрачность своих оборонных проектов и военных учений", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что договор о РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

"Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе и Россия", - подытожил генсек НАТО.

Договор РСМД был подписан между США и СССР в 1987 году и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Напомним, осенью 2016 года США обвинили Россию в нарушении договора РСМД и впервые за 16 лет потребовали созыва Специальной проверочной комиссии. По мнению Вашингтона, Москва достаточно продвинулась в разработке новой ракеты средней дальности и может поставить ее на вооружение.

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