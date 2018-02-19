Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев насаждает образ врага в лице РФ - посольство

Комментариев: 11
Российское диппредставительство в Вашингтоне призвало США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине и других странах Восточной Европы.
Протестующие возле Альфа-банка в Киеве
Протестующие возле Альфа-банка в Киеве
rbc.ua

Российское посольство в Вашингтоне назвало погромы здания Россотрудничества в Киеве и двух банков проявлением "пещерного национализма". Заявление российского представительства размещено в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" в Украине и в других странах Восточной Европы, так как это "чревато эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".

Читай также: Полиция расследует погромы в центре Киева

В посольстве утверждают, что Киев активно насаждает образ внешнего врага в лице России.

Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем.

Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России.

Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудичества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.

Поделись:
Теги: Украина, Россия-США, США, националисты, Россотрудничество, посольство России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Шкиряк_и_Зорян    19.02.2018, 08:53
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Так Кремль и поддерживает украинских упорошей, чтобы рафинированная Европа постоянно смотрела на их "акции".
Повальная дебилизация Украины выгодны Кремлю. Так что ещё не ясно, на кого осознанно или упорото работает этот Коханивский.
krolikoff_net    19.02.2018, 08:59
Оценка:  -1
krolikoff_net
Глобальная дебилизация - этотна россии. Процесс оболванивания населения там практически закончен .
GentleAngel    19.02.2018, 08:30
Оценка:  0
GentleAngel
Вибачте, пани патріоти та націоналісти, якщо вже так поперек горлянки вам РФ , то будьте ласкаві свої думки викладати на державній мові, бо в іншому випадку ваші коментарі виглядають не дуже логічно.
krolikoff_net    19.02.2018, 08:57
Оценка:  -1
krolikoff_net
Есть много русских и русскоязычных, котормы на мордор наплевать .
krolikoff_net    19.02.2018, 08:18
Оценка:  -1
krolikoff_net
Нет на россии никаких дипломатов. Ну какие могут быть дипломаты в стране, которая не в состоянии выполнить ни одних взятых на себя обязательств и постоянно лезет убивать своих соседей.
Женя    19.02.2018, 07:30
Оценка:  -1
Женя
Выгнать всех Кацапов из всех- стран и вернуть в Кветущую Рассею! как говориться "НеХ-уй Шастать!" а то приезжают в чужую страну не зная что языка и начинают типа нас здесь гнобят и не хотят понимать.. Да кому в принцыпе они нужны?!
Blackdzhack    19.02.2018, 06:26
Оценка:  +3
Blackdzhack
Они что-то ещё требуют от ОБСЕ??? Мы можем всё, а нас не тронь?
Tribune    19.02.2018, 05:45
Оценка:  +4
Tribune
Образ врага активно насаждают российские наемники и солдаты на Донбассе и в Крыму. Ну и х..ло в Кремле.
БРОКЕР666    19.02.2018, 04:59
Оценка:  +2
БРОКЕР666
интересно кацы пляшут... а кто спонсирует ультраправых нациков в италии и германии?
Pawlenti    19.02.2018, 06:47
Оценка:  +5
Pawlenti
Думаю, что и в Украине тоже. Уж больно часто на "картинку" для кремля работают.
Noblesse_obliger    19.02.2018, 08:05
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Заблуждаешься, тут больше похоже на действия НКВД на Западной Украине во второй половине 40-ых годов,когда переодевались в форму УПА и сжигали сёла...Так и сейчас,берут чужие флаги и нашивки,а в балаклаве поди узнай,кто он на самом деле!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь