Киев насаждает образ врага в лице РФ - посольство
Российское посольство в Вашингтоне назвало погромы здания Россотрудничества в Киеве и двух банков проявлением "пещерного национализма". Заявление российского представительства размещено в Facebook.
Дипломаты подчеркнули, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" в Украине и в других странах Восточной Европы, так как это "чревато эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".
Читай также: Полиция расследует погромы в центре Киева
В посольстве утверждают, что Киев активно насаждает образ внешнего врага в лице России.
Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем.
Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России.
Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудичества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.
Повальная дебилизация Украины выгодны Кремлю. Так что ещё не ясно, на кого осознанно или упорото работает этот Коханивский.