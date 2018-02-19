Киев насаждает образ врага в лице РФ - посольство

Российское диппредставительство в Вашингтоне призвало США не поддерживать "пещерный национализм" в Украине и других странах Восточной Европы.

Российское посольство в Вашингтоне назвало погромы здания Россотрудничества в Киеве и двух банков проявлением "пещерного национализма". Заявление российского представительства размещено в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" в Украине и в других странах Восточной Европы, так как это "чревато эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".

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В посольстве утверждают, что Киев активно насаждает образ внешнего врага в лице России.

Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем.

Напомним, 18 февраля представители националистических организаций провели в Киеве акцию под названием Смерть России.

Участники марша булыжниками и яйцами забросали здание Россотрудичества, а также повредили фасады Сбербанка и Альфа-банка. После завершения акции они провели короткий митинг, во время которого сожгли флаг России.