ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Дагестане

Жертвами инцидента в православном храме Кизляра в Прощеное Воскресенье стали пять пожилых женщин. Еще четыре человека находятся в больнице.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу возле праврславного храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.



Отмечается, что доказательств причастности к убийству ИГ не предоставило.

По данным РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана и федеральном МВД, стрельбу устроил 22-летний Халил Халилов, который в прошлом году примкнул к ИГ и входил в так называемую спящую ячейку организации. Он не был в списках уже известных участников радикальных организаций и не состоял в базе данных спецслужб.

Напомним,18 февраля молодой мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они выходили из церкви после службы. По последним данным, погибли пять прихожанок, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших - двое сотрудников правоохранительных органов.