Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Дагестане

Комментариев: 1
Жертвами инцидента в православном храме Кизляра в Прощеное Воскресенье стали пять пожилых женщин. Еще четыре человека находятся в больнице.
Орудие убийства
Орудие убийства
operline.ru

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)  взяла на себя ответственность за стрельбу возле праврславного храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Отмечается, что доказательств причастности к убийству ИГ не предоставило.

По данным РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана и федеральном МВД, стрельбу устроил 22-летний Халил Халилов, который в прошлом году примкнул к ИГ и входил в так называемую спящую ячейку организации. Он не был в списках уже известных участников радикальных организаций и не состоял в базе данных спецслужб.

Напомним,18 февраля молодой мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они выходили из церкви после службы. По последним данным, погибли пять прихожанок, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших - двое сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: храм, стрельба, Дагестан, ИГИЛ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Хитрый-Лис    19.02.2018, 09:47
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Ни капли сожаления..........
krolikoff_net    19.02.2018, 08:19
Оценка:  0
krolikoff_net
русский мир - он такой загадочный .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь