В ФРГ не поддержали идею ослабления санкций против России

Отдельные политические силы в Германии раскритиковали заявление главы немецкого МИД про постепенное снятие некоторых санкций, введенных против РФ.

Представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении России после ввода миротворческого контингента в Донбасс, пишет Bild.



По словам представителя Христианско-демократического союза и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене нынешнего политического курса России.

"Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом", - отметил Реттген.

Представительница Партии зеленых Катрин Горинг-Эккардт также раскритиковала предложения главы МИД Германии о постепенном снятии антироссийских санкций.

"Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций", - сказала она.

Напомним, Габриэль на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Германии считают необходимым попытаться ввести миротворцев ООН на Донбасс и отметил, что с их появлением в зоне конфликта может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.

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