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США могут расширить российский санкционный список

Комментариев: 2
Глава Госдепа допустил введение новых ограничительных мер в отношении России путем добавления ряда лиц в существующий санкционный список.
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон
 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CBS News, что Вашингтон в настоящее время рассматривает возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.
 
"Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей (российских - ред.) подвергнуть санкциям". - ответил Тиллерсон на вопрос о том, почему в полной мере не вводятся санкции против РФ, которые одобрил Конгресс.
 
Госсекретарь США также ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом РФ.
 
Он рассказал, что знаком с Владимиром Путиным на протяжении 18 лет (в период руководства компанией Exxon Mobil), однако ситуация принципиально изменилась с того момента, как он вступил в должность госсекретаря США.
 
"Я сказал ему: "Отныне я представляю американский народ". Я полагаю, важно было сказать это сразу, и думаю, он прекрасно это понял", - пояснил Тиллерсон.
 
Напомним, Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций.

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Теги: Россия-США, США, санкции, санкции против России, Рекс Тиллерсон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    19.02.2018, 09:38
Оценка:  0
Letohradek
Конечно расширяйте! Зачем об этом говорить?
AmHorStory    19.02.2018, 06:54
Оценка:  +3
AmHorStory
Да действительно. Логично было бы добавить в этот список Путина и Кадырова причем в первую очередь
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