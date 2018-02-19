США могут расширить российский санкционный список

Глава Госдепа допустил введение новых ограничительных мер в отношении России путем добавления ряда лиц в существующий санкционный список.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CBS News , что Вашингтон в настоящее время рассматривает возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список.

"Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем кого дополнительно из представителей (российских - ред.) подвергнуть санкциям". - ответил Тиллерсон на вопрос о том, почему в полной мере не вводятся санкции против РФ, которые одобрил Конгресс.

Госсекретарь США также ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом РФ.

Он рассказал, что знаком с Владимиром Путиным на протяжении 18 лет (в период руководства компанией Exxon Mobil), однако ситуация принципиально изменилась с того момента, как он вступил в должность госсекретаря США.

"Я сказал ему: "Отныне я представляю американский народ". Я полагаю, важно было сказать это сразу, и думаю, он прекрасно это понял", - пояснил Тиллерсон.

Напомним, Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список" , куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций.

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