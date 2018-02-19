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Трамп заявил, что Россия смеется над США

Комментариев: 6
Американский лидер считает, что Соединенные штаты стали посмешищем для Москвы, пытаясь доказать факт сговора его президентской кампании с РФ.
Трамп: Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!
Трамп: Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было создать хаос в его стране, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе, она достигнута.

“Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия - ред.) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!“ - написал он в Twitter.

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Также американский президент отверг обвинения в сговоре своего предвыборного штаба с россиянами.

“Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что “это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг - ред.), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере“. Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого не было“, - подчеркнул он.

Напомним,16 февраля стало известно, что США выдвинули обвинения “повару Путина“, миллиардеру Евгению Пригожину и сотрудникам “фабрики троллей“ во вмешательстве в выборы. Это 13 граждан России и три российских фирмы.

Обвинительное заключение направлено в суд Вашингтона. В прокуратуре отметили, что будут требовать от Москвы экстрадиции всех подозреваемых.

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Теги: Россия, США, Трамп, Дональд Трамп
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Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Шкиряк_и_Зорян    19.02.2018, 08:49
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
"Русские смеются над нами? Значит, всё правильно делаем!"
Я_сволочь    19.02.2018, 07:35
Оценка:  +2
Я_сволочь
Посмотрим на петюню....
AmHorStory    19.02.2018, 07:02
Оценка:  -6
AmHorStory
На самом деле это США изнасиловали РФ причем публично. Я не думаю, что после такого унижения, любой нормальный и уважающий себя и свою страну человек, стал бы выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Тем не менее, Путин снова предлагает свои услуги, как дешевая престарелая проститутка
AmHorStory    19.02.2018, 07:06
Оценка:  -6
AmHorStory
Я думаю мы все будем снова смеяться, когда эта дешевая проститутка в очередной раз усадит свой зад в кремлевское кресло.
AmHorStory    19.02.2018, 07:09
Оценка:  -7
AmHorStory
Очевидно грязная кремлевская пудырка будет снова смешить мир, своим чудовищным позором
Коцман_Твист    19.02.2018, 09:02
Оценка:  -3
Коцман_Твист
Вроде за традиционные семейные ценности, а оказывается проститутка. Вот так, в тихом омуте как говорится...
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