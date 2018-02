Трамп заявил, что Россия смеется над США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было создать хаос в его стране, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе, она достигнута.

“Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия - ред.) исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!“ - написал он в Twitter.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

Также американский президент отверг обвинения в сговоре своего предвыборного штаба с россиянами.

“Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что “это могла быть Россия, Китай или другая страна или группа, или гений весом в 400 фунтов (181 кг - ред.), лежащий в кровати и играющий на своем компьютере“. Обманом было то, что предвыборный штаб Трампа была в сговоре с Россией - этого не было“, - подчеркнул он.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia - it never did!