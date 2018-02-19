Армии Германии не хватает палаток и зимнего обмундирования

Вскоре после сообщений о неисправных танках, вертолетах и подводных лодках стало известно о том, что солдатам бундесвера для участия в миссии НАТО не хватает бронежилетов, палаток и зимней одежды.

Бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО Острие копья, поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками. "Что касается размещения солдат в походных условиях, сухопутные войска ограниченно дееспособны как минимум до 2021 года", - говорится в докладе командования сухопутных сил министерству обороны ФРГ, выдержки из которого в понедельник, 19 февраля, приводит газета Rheinische Post.

В начале 2019 года к Германии перейдет командование над силами быстрого реагирования НАТО. На прошлой неделе газета Die Welt со ссылкой на другой конфиденциальный документ министерства обороны ФРГ сообщила, что в вооруженных силах не хватает исправных танков и другой военной техники для участия в "Острие копья". Как указывалось в документе, из 44 танков Leopard 2, находящихся на вооружении учебной танковой бригады номер 9 в Мунстере, для участия в миссиях НАТО годны лишь девять, а из 14 необходимых для этой цели боевых машин пехоты Marder - всего три.

В свою очередь, американские СМИ сообщили, что в германской армии нуждаются в ремонте многочисленные вертолеты, боевые корабли и подводные лодки.

О создании подразделения быстрого реагирования НАТО (NRF), получившего название Острие копья, объявил в 2014 году генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Предполагалось, что его численность составит от 3 до 5 тысяч военнослужащих, готовых приступить к выполнению боевых задач в течение 2-3 дней. Годом позже новый глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины альянс намерен увеличить вдвое состав Острия копья, доведя численность NRF до 30 - 40 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщили о пропажах оружия из армии Германии.

Источник: Русская служба DW

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