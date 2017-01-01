Во Флориде протестовали из-за стрельбы в школе

Среди протестующих было много школьников. У людей на плакатах были надписи #НикогдаСнова, "#СделайтеЧто-то и Не дайте моим друзьям умереть".

Во Флориде тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием ужесточить контроль над оружием в США. Причиной протеста стало убийство 17 человек в местной школе в Паркленде - 19-летний бывший ученик открыл огонь из винтовки, которую купил легально.

При этом власти сообщают, что у него были психотические проблемы.

Среди протестующих было много школьников.

"Из-за этих законов на владение оружием люди, которых я знаю и люблю, умерли и я их никогда больше не увижу", - сказала ученица школы Делани Тарр.

Getty Images

У людей на плакатах были надписи #НикогдаСнова, "#СделайтеЧто-то и Не дайте моим друзьям умереть".

Самая кровавая бойня в школе США с 2012. Главное

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в школе во Флориде 19-летний Николас Круз признал вину.

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