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Нидерланды узаконили автоматическое донорство в случае смерти

Комментариев: 1
Каждый взрослый гражданин, не зарегистрированный в качестве донора, получит письмо с вопросом, хочет ли он пожертвовать свои органы после смерти.
Документ приняла верхняя палата парламента Нидерландов
Документ приняла верхняя палата парламента Нидерландов

Сенаторы в Нидерландах приняли новый закон, согласно которому все граждане страны старше 18 лет после своей смерти становятся потенциальными донорами органов, если не отказываются от этого при жизни. Документ приняла верхняя палата парламента Нидерландов, Нижняя палата проголосовала за закон еще в 2017 году.

Автор законопроекта Пиа Дейкстра сообщила, что похожая система существует в Бельгии и Испании. Согласно ей, каждый взрослый гражданин, не зарегистрированный в качестве донора, получит письмо с вопросом, хочет ли он пожертвовать свои органы после смерти.

На вопрос можно ответить: "Да", "Нет" или "Мои ближайшие родственники решат", а также определить конкретного человека, которому будет позволено принять решение о донорстве в случае смерти заполнившего анкету.

Те, кто не ответит на два письма с анкетами, автоматически будут считаться донорами органов, но могут в любой момент изменить свой статус.

Ранее в США отменили запрет на донорство для геев.

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Теги: законы, Нидерланды, донорство, донор, доноры, Законопроект о донорских органах
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей    19.02.2018, 09:40
Оценка:  0
сергей
В цивилизованном обществе я бы положительно ответил на такой вопрос. В нынешней Украине конечно нет. Здесь будут провоцировать, создавать прецеденты и поводы чтобы разобрать тебя на запчасти и отдать твои органы тем кто может заплатить.
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