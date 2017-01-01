В Британии мужчина нашел в своем саду акулу

Кошачьи акулы не представляют опасности для человека и обитают преимущественно в водах Атлантического океана, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях.

Житель британского графства Кент Джеймс Хилл обнаружил в своем саду кошачью акулу. Как мужчина рассказал Mirror, он готовил на кухне кофе, когда его удивленный отец сообщил, что на заднем дворе дома находится кошачья акула.

По их мнению, хищная рыба могла оказаться в саду из-за чайки или баклана. Птица, вероятно, не смогла удержать свою добычу и выронила ее.

Мужчина также отметил, что акула, длина которой составляла около 60 сантиметров, на момент обнаружения была уже мертвой.

Кошачьи акулы не представляют опасности для человека и обитают преимущественно в водах Атлантического океана, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях.

Ранее сообщалось, что мальчик на Багамах чудом спасся от четырех акул. Ребенок выбежал на берег буквально в последний момент.