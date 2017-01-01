В Ватикане возобновили работу комиссии по борьбе с сексуальным насилием
Папа Римский Франциск возобновил работу комиссии по борьбе с сексуальным насилием, сообщает Reuters. В состав комиссии вошли 16 человек, поровну мужчины и женщины. 9 представителей - новые члены комиссии, 7 из них были восстановлены в должности после завершения предыдущего трехлетнего мандата в декабре. Возглавляет комиссию кардинал Шон О'Мэлли.
В состав комиссии вошли ученые, психологи, священники и монахини со всего мира, а именно: США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Эфиопии, Индии, Италии, Тонги, Германии, Бразилии, Польши, Южной Африки, Филиппин и Замбии.
Решение о восстановлении комиссии было принято после критики в адрес Папы Римского, когда он в прошлом месяце заявил в Чили, что обвинение чилийского епископа Хуана Барроса в покрывании сексуального насилия были клеветой и что Ватикан не получил конкретных доказательств против него.
Уже через несколько дней он назначил опытнейшего следователя в отношении сексуального насилия в церкви, чтобы изучить обвинения в том, что епископ Хуан Баррос скрыл преступления против несовершеннолетних.
Отметим, по данным ООН, каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию.
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