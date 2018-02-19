РФ просит мир отреагировать на "бесчинства" в Киеве

Россия обратилась в ОБСЕ с требованием "оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма" .

Россия в связи с нападением на Россотрудничество в Киеве 18 февраля обратилась в ОБСЕ с требованием “оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма“ и издать срочный доклад о произошедшем. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США на своей странице в Facebook.

По словам российских дипломатов, “это далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения в Украине“.

“Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, - захватами российской дипсобственности“, - продолжили в посольстве.

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По мнению дипучреждения, “непосредственным сигналом к действиям радикалов, видимо, послужили провокационные заявления президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции о запрете российского флага“.

“На следующей неделе стартует парламентская ассамблея ОБСЕ. У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более, что погромом руководил их коллега – депутат Верховной Рады от Радикальной партии Андрей Лозовой.

Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма... Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма“, - резюмировали в посольстве России в США.

Ранее в Россотрудничестве заявили, что зданию представительства в Киеве в результате нападения активистов добровольческого движения ОУН нанесен значительный ущерб.