Германия в три раза увеличит количество военных на учениях НАТО

В маневрах НАТО примут участие 12 тысяч военнослужащих Бундесвера. Одни из крупнейших за последние годы учения пройдут в октябре и ноябре.

Германия в три раза увеличит число военнослужащих, которые в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России. На маневры, которые пройдут на восточных и северных территориях Альянса, Бундесвер направит 12 тысяч солдат и офицеров. В прошлом году их было 4 тысячи.

Эти данные из документов министерства обороны ФРГ обнародовало в понедельник, 19 февраля. Расходы Германии на участие в учениях также вырастут – с 50 млн евро до 90 млн евро.

В частности, 8тысяч немецких военнослужащих примут участие в маневрах Единый трезубец, которые станут одними из самых масштабных учений, проводимых НАТО в последние годы. Всего в них будут задействованы 30-40 тысяч солдат и офицеров.

Учения Единый трезубец пройдут с 25 октября по 23 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и на севере Атлантического океана. Руководство Альянса ожидает, что эти маневры "обеспечат условия для проверки, отлаживания и дальнейшего развития существующего или нового потенциала".

Ранее сообалось, что Германии не хватает военной техники для операций НАТО. В частности, наблюдается нехватка танков и авиации.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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