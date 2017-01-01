В Великобритании новая партия хочет остановить Brexit

В Великобритании недавно основанная партия начала национальную кампанию за остановку выхода Великобритании из состава Евроепйского Союза.

Партия Возрождение (The Renew party), которая была официально представлена в Лондоне в понедельник, 19 февраля, заявила, что будет пытаться подавить дискуссию о Brexit, сообщает Reuters.

"Мы нацелены на то, чтобы отменить процесс Brexit и восстановить наши влиятельные позиции в Европе, позволяющие нам сфокусироваться на действительно важных в Соединенном Королевстве", - сказано в выдержке из заявления политической партии.

В партии заявили, что будут давить на депутатов, чтобы рассмотреть национальные интересы и снова внести в повестку дня рассмотрение варианта остаться в составе ЕС во время голосования об окончательном соглашении с ЕС.

Противники Brexit пытаются получить достаточную поддержку в нижней палате парламента, Палате общин, чтобы запретить любое возможное соглашение о выходе из ЕС, которое должно быть заключено с Брюсселем в октябре.

Напомним, Сорос дал полмиллиона долларов на повторный референдум о Brexit.

Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй оценила возможность переноса даты Brexit.

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