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Российский МИД вызвал поверенного в делах Украины

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В МИД РФ возмущены нападением на здание Российского центра науки и культуры, представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков.
МИД возмущен происходящим в Украине
МИД возмущен происходящим в Украине
РБК-Украина

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападения на здание Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте российского министерства.

"Было отмечено, что распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб", — говорится в сообщении.

В МИДе нападение на здание Российского центра науки и культуры, представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве назвали очередным проявлением "набирающего силу в Украине агрессивного национализма неонацистского толка".

"Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после выступления президента Украины Петра Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к борьбе с российским флагом по всему миру", — подчеркнули в МИДе.

Министерство также направило ноты протеста в МИД Украины после произошедшего.

"Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", — заключили в ведомстве.

Напомним, 17 февраля радикалы из националистической организации С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле.

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Теги: Россия, Киев, МИД РФ, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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zveroboy111    19.02.2018, 19:05
Оценка:  0
zveroboy111
"Було відзначено, що розперезалі молодчики при бездіяльності поліції, яка виступила в якості пасивних статистів, били скло, размальовували образливими написами стіни, оскверняли державні символи України, наносили інший матеріальний збиток", - йдеться в повідомленні. Це про Київ чи Крим,
zveroboy111    19.02.2018, 19:05
Оценка:  -1
zveroboy111
Це про Київ чи Донбас?
eddgek    19.02.2018, 18:35
Оценка:  +4
eddgek
А как "залесть" на територію другого го-сударства и "отжать"- , так это для вАтной " гАловы" норма!!!!где-так\\\////\\\///
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