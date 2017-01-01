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Авиакатастрофа в Иране: спасатели нашли обломки самолета

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Погода немного улучшилась и поисково-спасательной команде удалось достичь места авиакатастрофы, которое расположено на высоте 3,5 км.
Спасатели обнаружили обломки самолета, который потерпел крушение в Иране
Спасатели обнаружили обломки самолета, который потерпел крушение в Иране
Tasnim

Иранские поисково-спасательные команды в понедельник, 19 февраля, достигли места авиакатастрофы, в результате которой, по информации властей, погибли 65 человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Associated Press.

Спасателям удалось достичь места аварии, когда погода немного улучшилась. Самолет разбился на горе Дэна высотой 4,4 км.

Как сообщается, место аварии расположено на высоте 3,5 км.

Напомним, авиакатастрофа произошла вблизи города Семиром в провинции Исфахан 18 февраля. Граждан Украины не было на борту этого самолета.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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