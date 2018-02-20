Трамп занял последнее место среди президентов США
По мнению политологов, принявших участие в опросе, американский лидер Дональд Трамп занимает последнюю строчку среди других президентов США.
Президент США Дональд Трамп занял последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов. Об этом сообщается на сайте университета Бойсе, который провел опрос.
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Первые три места списка заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа, Барак Обама занял восьмое место.
В составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти.
Ранее сообщалось, что Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.
Противоположным мнением никто не интересовался,
поэтому, опрашивали только тех, кого надо.