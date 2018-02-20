Трамп занял последнее место среди президентов США

По мнению политологов, принявших участие в опросе, американский лидер Дональд Трамп занимает последнюю строчку среди других президентов США.

Президент США Дональд Трамп занял последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов. Об этом сообщается на сайте университета Бойсе, который провел опрос. Читай также: Трамп изменял жене с моделью Playboy - СМИ

Первые три места списка заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа, Барак Обама занял восьмое место.

В составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти.