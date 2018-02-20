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Назарбаев утвердил новый алфавит на основе латиницы

Комментариев: 17
Утвержденный президентом Казахстана новый алфавит содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh и ch).
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
egemen.kz
 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщается на сайте главы государства.
 
В новой редакции указа было сокращено количество апострофов, а также введены два диграфа (sh, ch).
 

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Всего в утвержденный президентом новый алфавит вошло 32 буквы. В казахский алфавит на основе кириллицы входит 42 буквы.
 
Напомним, в октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.
 
Казахстан на протяжении 11 лет (с 1929 года по 1940 год) использовал латинский алфавит казахского языка (который был введен на смену арабской графике), затем перешел к использованию кириллицы.

 

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Теги: Казахстан, язык, Назарбаев, латинизация
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Комментариев (17)
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Коцман_Бобза    20.02.2018, 09:39
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Все правильно. Уничтожение исконного языка, которое начали Кирилл и Мефодий, должно быть завершено.
Martian_bite    20.02.2018, 10:02
Оценка:  -1
Martian_bite
Бобза, ну для кого он исконный? Кому оно надо. Это самобичивание действительно пора прекращать и двигаться вперед как Казахстан. Я кстати искренне им аплодирую и поздравляю.
Шкиряк_и_Зорян    20.02.2018, 10:08
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Куда вперёд то? У них кириллица появилась потому, что у них вообще не было письменности и Россия хоть таким образом ликвидировала их неграмотность.
А с казахским правописанием на латинице они ещё хлебнут юмора! )))
vysnovok    20.02.2018, 10:07
Оценка:  -2
vysnovok
Гы-гы! Ты так радуешься, словно надеешься, что после
упразднения кириллицы, сможешь читать по казахски.
Martian_bite    20.02.2018, 08:25
Оценка:  0
Martian_bite
Вот это действительно реформы, а не попытка заболтать и увести в ложном направлении. Нам так же давно пора прощаться с архаичной никому не нужной кириллицей, отправить на ту же полку где арамейский.
Коцман_Бобза    20.02.2018, 09:37
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Тот язык, которым ты тут пользуешься, в том виде, как мы его знаем, создан Луначарским в 1918 году. Где тут архаичность? Это латиница архаична.
Martian_bite    20.02.2018, 10:00
Оценка:  0
Martian_bite
Любопытный момент. Азербайджан официально перешел на латинский алфавит в 1990, но в рамках российской федерации, этносы до сих пор не имеют возможности использовать свой коренной язык и культурное наследие. Это чудовищный факт, вот что действительно архаично, буквально для всех республик федерации
Шкиряк_и_Зорян    20.02.2018, 10:05
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
На азбуку Морзе перейти предлагаете или сразу на английский?
O_x    20.02.2018, 08:10
Оценка:  -2
O_x
Было бы любо узнать кто еще до сих пор "сидит" на кириллическом алфавите. Если я не ошибаюсь, это этническое большинство РФ, Беларусь, Украина и Монголия как не странно.
Woodbrother    20.02.2018, 08:18
Оценка:  -3
Woodbrother
Этническое большинство на россии русским языком не пользуется.
Martian_bite    20.02.2018, 08:27
Оценка:  -2
Martian_bite
А каким же оно там пользуется ?
Woodbrother    20.02.2018, 08:49
Оценка:  +1
Woodbrother
А каким попало- бурятским, чеченским, таджикским, татарским и тд.
Martian_bite    20.02.2018, 09:12
Оценка:  0
Martian_bite
Тем более, подтверждает, что кириллица никому не нужна , буквально всем.
Woodbrother    20.02.2018, 08:07
Оценка:  0
Woodbrother
Чудесная новость . Молодцы, так держать !
O_x    20.02.2018, 08:10
Оценка:  +2
O_x
Molodci.
Чекбокс    20.02.2018, 08:02
Оценка:  +3
Чекбокс
Шикарно
Rabyshkin    20.02.2018, 09:28
Оценка:  0
Rabyshkin
Polska blizka.
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