Россия начнет глушить мобильную связь в Сирии – СМИ

До того, как заработают глушилки, российским военным рекомендуют пользоваться разрешенными кнопочными мобильными телефонами. Разрешены девять моделей.

Российские войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут глушить сотовую связь на территории военных баз в Сирии. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Отмечается, что приказ о подавлении сигналов сотовой связи (2G и 3G) на базах в Хмеймиме и Тартусе был подписан начальником 8-го управления Генштаба генерал Юрием Кузнецовым. На такой шаг командование пошло после атак беспилотников на российские военные объекты.

"Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона", – пояснил собеседник.

Так, на территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи должно быть обеспечено до 30 марта, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, – до 1 июля. Ответственным за выполнение этой задачи назначено управление войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил, которое возглавляет генерал-майор Юрий Ласточкин.

До того, как заработают глушилки, российским военным рекомендуют пользоваться разрешенными кнопочными мобильными телефонами. В список таких средств связи входят Alcatel OT-1016D, Alcatel One Touch 1020D, Alcatel One Touch 208, Nokia 105, Nokia 105 Dual sim, Samsung GT-E1200, Samsung GT-E1272, а также телефоны моделей TeXet TM-101 и TeXet TN-B219.

Напомним, в начала января российскую авиабазу Хмеймим в Сирии дважды атаковали при помощи беспилотников. Тогда погибли два человека, были повреждены самолеты и вертолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet